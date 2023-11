Besondere Zeiten, besondere Maßnahmen Darum ging Florian Kastenmeier der Fortuna an die Wäsche

Dennoch stellt Thioune schon vor dem Anpfiff des Wehen-Spiels klar, dass Haching keine Ausrede darstellen darf, wenn irgendetwas nicht wie geplant laufen sollte. „Die Devise heißt: no complaining“, betont der 49-Jährige. „Es gibt kein Klagen bei uns. Diese 120 Minuten vom Dienstag können gar nicht wehtun, wenn man das Spiel am Ende gewinnt. Wir haben auch eine Verantwortung für die 26.000 Zuschauer, die mindestens kommen werden. Wir hatten in Unterhaching 1300 Fans dabei, was unter der Woche bei dieser Entfernung keine Selbstverständlichkeit ist. Wir sind von ihnen brutal nach vorn gepeitscht worden, und das wird am Freitag wieder so sein. Dann wird es keine schweren Beine geben.“