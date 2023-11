Personalmangel in den Tagesstätten Kita-Gruppen fallen seit Monaten aus: Eltern demonstrieren vor dem Rathaus

Was Elsen betrifft: Ab der kommenden Woche will die Stadt die Maßnahmen im Dienstbetrieb des „Trauzauberhauses“ noch einmal neu aufstellen. „In einem rollierenden System werden täglich zwei der drei Gruppen betreut werden können“, sagt Florian Herpel. Geschwisterkinder sollen hierbei, nach Rücksprache mit den Eltern, gemeinsam in einer Gruppe betreut werden. Damit werde der Mangel zwar nicht behoben, dennoch hätten Eltern „zumindest eine höhere Verbindlichkeit und Verlässlichkeit“, sagt Herpel.