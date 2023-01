Leichtathletik Tolles Comeback zum Silberjubiläum

Jeweils überlegene Siege feierten Jonathan Homberg (Blau-Weiß Bochum) in 27:28 Minuten über 7500 Meter und Jakob Nowicki-Koth (SFD 75 Düsseldorf) in 13:09 Minuten auf der halb so langen Mittelstrecke. Bei den Frauen triumphierten Astrid Burghart (ASV Duisburg/33:03) und Romy Winzen (LAZ Mönchengladbach/14:56).