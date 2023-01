Tischtennis Neusser löst DM-Ticket

Bei den Damen verzichteten die Topspielerinnen Nadine Bollmeier und Jana Vollmert in diesem Jahr auf einen Start. Somit waren nur Verena Hinrichs aus dem Holzbüttgener Oberliga-Team und die erst 13-jährige Ruoqi Wei von der TG Neuss in Waltrop am Start. Für beide war allerdings bereits nach den Gruppenspielen das Turnier beendet. „Für mich ist es nicht so gut gelaufen. Ich bin Vierte in der Gruppe geworden. Ich habe irgendwie nicht wirklich in mein Spiel gefunden“, sagte Hinrichs danach. Im Doppel zusammen mit Mara Lamhardt lief es dann besser. Nach einem Sieg in der ersten Runde boten sie den späteren Siegerinnen Sillus/Sewöster ein Spiel auf Augenhöhe, zogen am Ende aber den Kürzeren. „Das war schade, wir hatten es auf dem Schläger“, so Hinrichs. Für Ruoqi Wei verlief der Einsatz bei den Erwachsenen unter erschwerten Bedingungen. Sie hatte sich am Donnerstag eine Erkältung zugezogen, konnte am Freitag nicht trainieren, so dass ihr Einsatz infrage stand: „Wir sind trotzdem hingefahren, aber zu spät angekommen. Ohne sich einspielen zu können, musste sie direkt in ihr wichtigstes Gruppenspiel reinspringen“, sagte Ran Wei, der nicht nur ihr Vater, sondern auch ihr Trainer ist.