Kolumne Studentenleben WG-Casting

In Köln hat sich darüber hinaus eine Mietkultur entwickelt, bei der Mietende ihre Wohnungen per Anzeige zum Tausch anbieten. Das klingt dann in etwa so: „Tausche Wohnung, 2 Zimmer, Küche, Bad, in Deutz gegen Wohnung mit Balkon in Ehrenfeld oder Nippes.“ Ein System, in dem sich Mietende nach und nach hochtauschen, aber eben auch ein System, das den Wohnungsmarkt versperrt und in das man ohne eine „Startwohnung“ gar