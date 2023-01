Kunstturnen Dormagenerin blickt schon Richtung Olympia

Wobei das Thema Olympia bei den Europameisterschaften in Antalya erstmals ganz besonders in den Fokus rückt. Denn dort gilt es, als Mannschaft unter die ersten Zwölf zu kommen, um den Sprung zu den Weltmeisterschaften zu schaffen. Das sollte unter normalen Umständen kein Problem sein, doch bei der WM wächst der Druck dann noch mal. Denn auch dort müssten Voss und Co. mit dem Team unter den Top Zwölf landen, um Deutschland einen Startplatz für die Olympischen Spiele 2024 in Paris zu sichern. Das perfide daran ist, wie in anderen Sportarten auch, dass die Qualifikation mit der Mannschaft nicht gleichzeitig einen Olympia-Auftritt für die diejenigen bedeutet, die sie unter Dach und Fach gebracht haben. „Das steht auf einem anderen Blatt, dafür wird es später noch interne Qualifikationen geben“, sagt Sarah Voss. Klar ist, nach ihrer durchwachsenen Olympia-Premiere 2021 in Tokio will sie in Paris unbedingt wieder mit von der Partie sein. Ihre hartnäckige Wadenverletzung hat die Dormagenerin vorsichtiger werden lassen. „Gesundheitsmanagement ist das A und O, um gut durch so eine stressige Saison zu kommen.“