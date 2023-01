Eishockey Zuerst enttäuscht, dann nervenstark

Weil in der regulären Spielzeit keine weiteren Treffer fielen, ging das Match in die Verlängerung. Die endete ebenfalls torlos, so dass das Penaltyschießen die Entscheidung bringen musste. Nikolai Varianov behielt die Nerven und bescherte dem NEV damit zwei Punkte. Das freute seinen Trainer sehr: „Ich bin mächtig stolz auf die Jungs“, sagte Geisler. „Alle haben sich richtig reingehauen. Wir standen sehr kompakt und haben uns vorne viele Chancen erarbeitet. Das war eine starke Leistung des Teams.“ Durch den Sieg in Lauterbach kletterte der NEV in der Tabelle wieder auf den fünften Rang. Am Freitag geht’s zum Tabellennachbarn Eisadler Dortmund, am Sonntag kommt Neuwied.