Leichtathletik Dormagener Mehrkämpfer überrascht sich selbst

Das erste richtig fette Ausrufezeichen setzte der TSV-Athlet 2022 beim Mehrkampfmeeting in Ratingen, wo er als Dritter mit neuer persönlicher Bestleistung von 7940 Punkten nur knapp die magische 8000er-Grenze verpasste. Der Lohn war dann einige Wochen später die Teilnahme für den Deutschen Leichtathletik-Verband an einem Ländervergleichskampf gegen die USA in Dallas. Bei der Freiluft-DM in Bernhausen holte sich Beckers wenig später mit 7759 Punkte Platz drei. Auch wenn Topleute wie Europameisters Niklas Kaul und Kai Kazmirek, WM-Dritter 2017 in London, fehlten, eine sehr wertvolle Medaille. Zeigte sie doch, dass Beckers auf dem richtigen Weg war, den er nun mit dem Sieg in Leverkusen konsequent fortsetzen konnte. Doch der 28-Jährige hat noch nicht genug. Er träumt davon, für Deutschland bei einer großen internationalen Meisterschaft zu starten. Angesichts der großen Konkurrenz im eigenen Land ist die Chance bei Olympischen Spielen und Weltmeisterschaften eher gering, doch sich über die Weltrangliste für die Europameisterschaften 2024 in Rom zu qualifizieren, ist schon realistischer. Und Nico Beckers weiß jetzt, wie es ist, sich selbst zu überraschen.