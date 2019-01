Handball-WM: In Heim-WM steckt viel heimischer Handball

Im Konzept von Frankreichs Nationaltrainer Didier Dinart spielt der in Dormagen aufgewachsene Kentin Mahé (r.) eine wichtige Rolle. Am Dienstag trifft der Titelverteidiger auf Deutschland. Foto: REUTERS/ANNEGRET HILSE

Rhein-Kreis Für den ersten Hauptrunden-Spieltag der Handball-Weltmeisterschaft am 21. Januar in Köln gibt es 10x2 Eintrittskarten zu gewinnen.

Deutschland im Handballfieber – knapp acht Millionen Fernsehzuschauer sahen am Samstagabend den 34:21-Sieg der deutschen Nationalmannschaft im zweiten WM-Spiel über Brasilien, was einem Marktanteil von stolzen 31,7 Prozent entspricht.

Ein bisschen weltmeisterlicher Glanz strahlt auch in den Rhein-Kreis, ist doch ein Quartett bei der WM dabei, das einst in Diensten des TSV Bayer Dormagen stand. Allen voran Kentin Mahé: Der 27-Jährige kam als Neunjähriger mit seinen Eltern nach Dormagen, wo Vater Pascal den TSV Bayer als Abwehrchef verstärkte. Kentin wuchs in Dormagen auf, machte am Norbert-Gymnasium in Knechtsteden Abitur, ist mit einer Korschenbroicherin verheiratet – und soll Frankreich als Regisseur zur Titelverteidigung führen. „Mit 27 hat man automatisch eine Führungsrolle. Da gibt es keinen Weg drum herum,“ sagte er vor WM-Beginn im Interview mit der „Handballwoche“.