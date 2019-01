Handball: TVK hält gegen Zweitligist gut mit

Korschenbroich Handball-Regionalligist TV Korschenbroich unterliegt TuSEM Essen mit 27:33.

„Endlich wieder Zweitliga-Handball in der Waldsporthalle“, unter dieses Motto hatte der TV Korschenbroich sein Testspiel gegen TuSEM Essen gestellt. Keineswegs zu vollmundig, denn die Partie hatte am Freitagabend reichlich Zuschauer angelockt. Und auf dem Parkett hielt der gastgebende Nordrhein-Regionalligist gegen den Tabellensiebten der Zweiten Liga durchaus gut mit.

Am Ende stand eine 27:33-Niederlage (Halbzeit 12:10), die allerdings nur deshalb so deutlich ausfiel, weil die Gäste in der Schlussphase mehr zuzusetzen hatten. „Letztlich fehlten uns die nötigen Körner, um gegen die Qualität des TuSEM gegen halten zu können,“ bilanzierte ein keineswegs unzufriedener TVK-Trainer Dirk Wolf die ersten sechzig Minuten des neuen Handball-Jahres.

Sein Gegenüber Jaron Siewert hatte da schon mehr auszusetzen an seinen Schützlingen, die zuletzt in der Meisterschaft sechs Niederlagen in Folge hatten hinnehmen müssen. Beim Stande von 10:7 für die Hausherren nahm er die erste Auszeit, besser wurde es bis zur Pause aber nicht, in die der TVK eine 12:10-Führung mitnahm. In der Kabine scheint Siewert dann die richtigen Worte gefunden zu haben, denn nach Wiederanpfiff drehte der Zweitligist auf und setzte sich gegen durch eine Zeitstrafe für Philip Schneider dezimierte Korschenbroicher mit drei Toren in Folge auf 17:15 ab.