Tischtennis: Tischtennis: Wichtige Siege für Grevenbroich und Neuss

Rhein-Kreis Gelungener Rückrundenauftakt für den TTC BW Grevenbroich in der Tischtennis-NRW-Liga. Am Sonntagmorgen setzten sich die Schloss-Städter beim TB Beckhausen mit 9:4 durch. Zu Beginn sah es noch kräftig nach Widerstand der Gastgeber aus.

Nur Ken Julian Oberließen/Janos Pigerl konnten ihr Doppel gegen Theißen/Allary in vier Sätzen gewinnen. Danach präsentierten sich die Blau-Weißen aber insgesamt als stärkere Einzelspieler. Vor allem Christian Kaltchev spielte stark auf. Er gewann gegen Mike Theißen (3:1) und Udo Lindemann (3:1) beide Einzel. Ebenfalls unbesiegt blieben Janos Pigerl, mit zwei 3:0-Siegen in der Mitte gegen Andre Blies und Marius Mann, sowie Christoph Karas, der sich im unteren Paarkreuz mit zwei Siegen schadlos hielt. René Holz und Marcel Krämer waren je einmal erfolgreich. „Es war das erwartet schwere Spiel. Ab Position drei waren wir aber etwas besser“, resümierte Janos Pigerl.

In der Damen-NRW-Liga bleibt die Drittvertretung der DJK Holzbüttgen weiter oben dran. Durch den 8:4-Heimsieg gegen den Tabellenvorletzten Anrather TK II haben die Kaarsterinnen ihren Drei-Punkte-Vorsprung auf das drittplatzierte Team von Mariaweiler verteidigt. Aber auch zum Spitzenreiter Borussia Düsseldorf II ist es beim Drei-Punkte-Rückstand geblieben. Der Start gegen Anrath ging völlig daneben. Zwei verlorene Doppel und eine Niederlage von Pia Graser gegen Katja van Steenwijk sorgten für eine 3:0-Führung der Gäste. Anschließend glänzte aber vor allem Anna Haissig mit drei Siegen. „Wir sind sehr glücklich über die ersten zwei Punkte zum Rückrundenstart. Nach anfänglichen Problemen konnten wir das Spiel zum Glück noch drehen“, freute sich Haissig über den Sieg.

In der Herren-Verbandsliga gelang der Zweitvertretung der TG Neuss ein wichtiger 9:4-Heimsieg gegen den direkten Abstiegskonkurrenten TSV Krefeld-Bockum. „Entscheidend dafür waren die Einzel im unteren Paarkreuz, die wir beide im fünften Satz gewinnen konnten. Damit haben wir einen wichtigen Sieg errungen, um am Ende die Klasse zu halten“, meinte TG-Kapitän Heinrich Walter. Eine überragende Partie spielte Bernd Forelle, der sowohl gegen Jens Böhnisch als auch gegen Frank Lewandowski ohne Satzverlust blieb. Ebenfalls ungeschlagen blieben Heinrich Walter und Dominik Sagawe, die in der Mitte alle vier Zähler gegen Bernd Delbos und Sven Dobisch holten und auch zu Beginn gemeinsam im Doppel erfolgreich waren. Im unteren Paarkreuz gewannen Max Reinartz (3:2 gegen Matyas) und Routinier Norbert Schagun (3:2 gegen Christoph Pauly) die engen Spiele.