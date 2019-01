Tischtennis : TG Neuss leistet heftig Widerstand

Michael Servaty (r.) besiegte Ex-Europameistergegen Evgueni Chtchetinine. Foto: rustemeier Foto: Jens Rustemeier

Neuss Tischtennis-Regionalligist unterliegt Spitzenreiter Champions Düsseldorf mit 5:9.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Jens Rustemeier

Am Ende hat sich der Favorit dann doch durchgesetzt. Mit einem 9:5-Sieg verteidigte der verlustpunktfreie Spitzenreiter TTC Champions Düsseldorf seine weiße Weste in der Tischtennis-Regionalliga und führt die Tabelle jetzt mit 20:0-Zählern an. Lange Zeit war es aber vor rund 90 Zuschauern ein Spiel auf Augenhöhe, bei dem die Neusser den favorisierten Gästen, die (mit Ausnahme von Minh Tran Le) in Bestbesetzung über den Rhein gekommen waren, alles abverlangten.

„Das Spielergebnis geht in Ordnung. Das war ein Spiel auf sehr hohem Niveau und Werbung für den Tischtennissport. Der TTC Champions ist aber nicht der Maßstab für uns. Wir müssen gegen andere Mannschaften punkten“, sagt TG-Abteilungsleiter Klaus Wahlen. Auf Düsseldorfer Seite spielte auch der frühere Weltklasse-Abwehrer Evgueni Chtchetinine erstmals nach einer längeren Pause wieder mit. Der ehemalige Mannschafts-Europameister hatte sich in der Vorrunde am Fuß verletzt und seit 7. Oktober kein Spiel mehr absolviert. Gegen die Neusser, die in der Tabelle zwei Plätze hinter dem Primus liegen, feierte er nun sein Comeback, nachdem er erst am vergangenen Montag wieder mit dem Training begonnen hatte. Dabei war ihm die fehlende Sicherheit anzumerken. Zwar fischte er immer wieder sensationelle Bälle vom Ende der Spielbox, machte aber auch, vor allem bei seinen Angriffsbällen, viele Fehler. Diese Schwäche nutzte sowohl Youngster Tom Mykietyn als auch TG-Spitzenspieler Michael Servaty aus. Mykietyn setzte sich in fünf Sätzen (11:8 im Entscheidungssatz), Servaty in vier Sätzen durch.



Tischtennis : Servaty stemmt sich gegen befürchtete Schlappe der TG

zurück

weiter