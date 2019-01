Leichtathletik: Ein Dormagener wird Hochsprung-Bundestrainer

Dormagen Beim TSV Bayer Dormagen, für den er selbst als Weitspringer mit einer Bestleistung von 7,15 Meter aktiv war, hat sich Hans-Jörg Thomaskamp seine ersten Meriten im Trainergeschäft verdient, unter anderem Hochspringerin Birgit Kähler zu Platz fünf bei den Leichtathletik-Weltmeisterschaften 1991 geführt.

In Dormagen ist er hängengeblieben, lebt mit seiner Ehefrau Sabine, die 1984 (als Sabine Everts) in Los Angeles Olympiadritte im Siebenkampf wurde, und Familie in Straberg.