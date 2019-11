Kunstturnen : „Kaarster Spatzen“ auf dem Siegertreppchen

Kaarst Einsteigerwettkampf der P-Stufen in Meerbusch.

(sit) Mächtig zufrieden mit ihren Turnerinnen waren die für die SG Kaarst als Trainerinnen tätigen Sophie Franke und Melanie Busch beim Einsteigerwettkampf der P-Stufen in Meerbusch: Melissa Götter turnte sich in ihrem Jahrgang (2007) auf Platz eins, Linesa Recica (2010) wurde Zweite. Danach resümierte Sophie Franke: „Beide haben die Konzentration bewahrt – und das hat sich am Ende ausgezahlt.“ Das freute auch die diesmal verhinderte Trainerin Zsuzsanna Olah.