Tischtennis : Bis zur Rückrunde spielt die DJK jetzt nur noch auswärts

Katharina Michajlova, die neue Nummer eins im Team des TTC GW Staffel, kommt aus der 1. Liga. Sie wurde 2018 mit Kolbermoor Deutscher Meister und wird Valerija Stepanovska und Martyna Dziadkowiec im Spitzenpaarkreuz auf die Probe stellen. Foto: Rust

Kaarst Tischtennis-Damen aus Holzbüttgen kämpfen in der 3. Bundesliga am Samstag beim TC Grün-Weiß Staffel in Limburg um ihre herausragende Serie.

Die DJK Holzbüttgen hat sich in der 3. Bundesliga zu einer echten Spitzenmannschaft entwickelt. Nach fünf Spieltagen sind die Kaarsterinnen immer noch ungeschlagen und haben genauso wie die Top-Mannschaft von Hannover 96 vier Siege und ein Remis auf dem Konto. Ab jetzt spielt das DJK-Quartett bis zur Rückserie nur noch auswärts.

Die erste Aufgabe steht am Samstag (15 Uhr, Sporthalle des Gemeinschaftshauses an der Friedhofstraße) beim TTC Grün-Weiß Staffel in Limburg an der Lahn an. Die Grün-Weißen haben sich freiwillig aus der Zweiten Bundesliga zurückgezogen. Aktuell belegen die Hessinnen mit einem ausgeglichenen Punktekonto (5:5) den sechsten Platz.

Das Team hat sich in dieser Saison mit der Ex-Erstliga-Spielerin Katharina Michajlova verstärkt, die 2018 mit der DJK Kolbermoor Deutscher Mannschaftsmeister wurde und bisher in der dritten Liga eine 6:3-Bilanz im Spitzenpaarkreuz erspielt hat. Dahinter agiert die junge Griechin Malamatenia Papadimitriou, die es aber im Spitzenpaarkreuz schwer hat. Von neun Einzeln konnte sie bisher lediglich zwei gewinnen. An den Positionen drei und vier dürften Lisa Maylin Stickel (5:2) und Tingzhuo Li (5:2) für Staffel auflaufen. Die an Nummer vier geführte Lena Bucht (0:1) hat bisher erst einmal mitgewirkt. Auf DJK-Seite braucht man sich vor dieser Aufstellung nicht verstecken. Valerija Stepanovska war zuletzt in bestechender Form und gehört mit ihrer 9:1-Bilanz zu den besten Spielerinnen der Liga. Auch Martyna Dziadkowiec hat in dieser Saison schon tolle Spiele gezeigt, musste sich aber öfters knapp im Entscheidungssatz geschlagen geben, wodurch sie sich bislang mit einer 3:6-Bilanz begnügen muss.

Erfreulich ist, dass Jana Vollmert die Folgen ihrer Blinddarm-Operation auskuriert hat und dem Team am Samstag wieder zur Verfügung steht. „Ich bin endlich wieder nach vier Wochen Pause dabei und happy, dass ich wieder spielen kann.“ Sie kennt bis auf die Griechin alle Spielerinnen der Grün-Weißen und schätzt das Team stark ein. Dennoch soll die Serie ohne Niederlage halten: „Wir wollen natürlich weiterhin Punkte sammeln und gehen wieder motiviert an den Start“, so Jana Vollmert, die an Position drei erst ein Spiel verloren hat. Dahinter gibt es dann noch Kapitänin Lisa Scherring, die einen super Lauf hat und in der 3. Liga mit einer 6:0-Bilanz noch ungeschlagen ist. Auch sie warnt vor der Auswärtspartie: „Staffel hat im Vergleich zur Vorsaison eine starke Nummer eins. Je nach Aufstellung erwarten uns im unteren Paarkreuz zwei Abwehrerinnen. Das könnte unangenehm werden.“