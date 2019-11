Tischtennis : Ruoqi Wei von der TG gewinnt Top 12-Turnier

Rhein-Kreis Der Favoritenrolle eindrucksvoll gerecht geworden.

(-rust) Die junge Neusserin Ruoqi Wei ist die beste Tischtennis-Spielerin ihrer Altersklasse in Nordrhein-Westfalen. Das Nachwuchstalent der TG Neuss hat das Ranglistenturnier „Top 12“ des Westdeutschen Tischtennis-Verbandes bei den Mädchen „U11“ in Ense gewonnen. Sie blieb in allen sieben Spielen ungeschlagen und wurde somit ihrer Favoritenrolle gerecht. Greta Bögershausen von der DJK Holzbüttgen landete auf dem achten Platz.