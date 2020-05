Tennis : „Unsere Mitglieder sind heiß auf Tennis“

Neuss Ein Interview zur aktuellen Situation beim Tennisclub Blau-Weiss Neuss

Gegenüber den meisten anderen Sportvereinen sind die Tennisklubs in einer vergleichsweise komfortablen Situation: Seit dem vergangenen Wochenende ist unter Einschränkungen ein Trainingsbetrieb auf den Aschenplätzen wieder erlaubt. Und weil der größte Teil der Klubs die Anlagen in Eigenregie betreibt, mussten die Vereine auch nicht auf ein „Go“ der Kommunen warten. Ab dem 9. Juni soll auch (von der Niederrheinliga abwärts) die Medenspielsaison bis Mitte September ausgetragen werden, wobei die Mannschaften selbst entscheiden können, ob sie mitspielen wollen oder nicht (die NGZ berichtete).

Trotzdem ist die Lage alles andere als rosig, besonders (wie in anderen Sportarten auch) bei den Vereinen, die Tennis als Leistungssport anbieten. Im Rhein-Kreis ist dafür der TC Blau-Weiss Neuss als zehnfacher Deutscher Mannschaftsmeister der Herren immer noch die erste Adresse. Anstelle der Bundesliga, in die die Blau-Weissen nach einjähriger Abwesenheit wieder aufgestiegen waren, die aber schon vor Wochen abgesagt wurde, soll an der Jahnstraße im Juni ein Einladungsturnier des Deutschen Tennis-Bundes (DTB) mit Daviscup-Spieler Jan-Lennard Struff über die Bühne gehen. Im (Telefon-)Gespräch mit unserer Redaktion äußern sich Vorsitzender Abraam Savvidis und Marius Zay, Tennislehrer und Teamchef des Bundesliga-Teams, zur aktuellen Situation.

Zay Ehrlich gesagt hatte ich nicht damit gerechnet, dass es so schnell wieder los geht. Um so besser, dass wir vorbereitet waren, denn es gibt eine Menge zu beachten, was Abstandsregeln und Hygienemaßnahmen angeht. Und keiner will, dass wir Tennisspieler schuld sind, wenn die Infektionsrate wieder steigt und die Lockerungen deswegen zurückgenommen werden müssen.