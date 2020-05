Basketball : Das sind die Gegner der Elephants

Grevenbroich Der Westdeutsche Basketball-Verband hat die Gruppeneinteilung für die Saison 2020/2021 veröffentlicht. Bis zum 31. Mai müssen sich die Vereine entscheiden, ob sie ihren Platz annehmen.

Die von der Bund-Länder-Runde in der vergangenen Woche für Ende Mai in Aussicht gestellte Rückkehr in den Spielbetrieb hat Drewniok nüchtern zur Kenntnis genommen: „Wir sehen immerhin ganz hinten am Ende des Tunnels ein bisschen Licht – das ist ja erstmal sehr gut. Irgendwie wird es weitergehen, aber wie genau, das müssen wir uns jetzt im Detail ansehen.“ Für ihn bleibt es aber erstmal dabei: „Die gesamte Planung des Spielbetriebs ist darauf abgestellt, dass nach den Sommerferien, also Ende August, wieder gespielt werden kann.“ Und WBV-Präsident Uwe J. Plonka ergänzt. „Mein Eindruck ist, viele Vereine warten ab. Es ist ja noch gar nicht abzusehen, was passiert, wenn es wieder losgeht. Was ist, wenn beim ersten Training plötzlich nur noch die Hälfte der Spieler*innen kommt, weil die anderen jetzt lieber Laufen oder Fahrradfahren?“