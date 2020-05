Fußball : SC Kapellen stellt Weichen im Jugendbereich

Kapellen Die Brüder Artur und Marek Koziatek bleiben beim SCK Trainer der A-Junioren. Vorsitzender Philip Breuer und Geschäftsführer Ralf Stübben freuen sich und loben die bisherige Zusammenarbeit.

Nach ziemlich verkorkster und wegen der Corona-Pandemie unmittelbar vor dem Abbruch stehenden Fußball-Saison hat sich Fußball-Landesligist SC Kapellen einen Umbruch verordnet. Eng damit verknüpft ist der älteste Nachwuchs (U19), der auch in der kommenden Spielzeit von den Trainern Artur und Marek Koziatek angeleitet wird. Eine für den Vorsitzenden Philip Breuer genauso entscheidende Personalie wie für Geschäftsführer Ralf Stübben: „Diese bisher so harmonische Zusammenarbeit wollten wir unbedingt fortsetzen. Die Kontinuität ist uns beiden sehr wichtig, da wir in Zukunft bei den Senioren noch mehr und verstärkt auf Spieler bauen wollen, die erfolgreich und treu bei uns in der Jugend leistungsorientiert ausgebildet wurden. In den Jahrgängen 2001 und 2002 stehen einige hoffnungsvolle Spieler in den Startlöchern, die für uns seit der C-Jugend in der Niederrheinliga erfolgreich unterwegs sind.“