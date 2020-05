Tennis : Wer nicht antritt, wird trotzdem nicht bestraft

Rhein-Kreis Tennisverband Niederrhein plant eine „Übergangssaison“ – Vereine können selbst entscheiden, ob sie ab 9. Juni dabei sind oder nicht.

Da hat ein Sportverband doch mal eine praktikable Lösung gefunden, wie ein Ligenspielbetrieb in Corona-Zeiten ablaufen kann – eine Lösung freilich, die so wohl nur im Tennis funktioniert. Dort können im Bereich des Verbandes Niederrhein (TVN) die Vereine und Mannschaften ab der Niederrheinliga abwärts selbst entscheiden, ob sie ab 9. Juni um Punkte spielen möchten oder nicht.

„Vereine können Erwachsenen-Mannschaften, die aufgrund der derzeitigen Situation nicht am Spielbetrieb teilnehmen wollen, ohne Sanktionen bis zum 20. Mai zurückziehen,“ sagt TVN-Präsident Dietloff von Arnim. Der ehemalige Turnierleiter des World-Team-Cups im Düsseldorfer Rochusclub hat mit seinen Vorstandskollegen am Wochenende intensiv darüber beraten, ob und wie die eigentlich bereits seit drei Wochen laufende Medensaison ausgetragen werden kann und soll.

Das Ergebnis: Am 9. Juni soll in allen Spielklassen von der Niederrheinliga abwärts der Ball übers Netz fliegen, natürlich „streng nach den behördlichen Vorgaben wiem unter anderem Hygiene- und Abstandsregeln,“ heißt es in der Erklärung des TVN. Die ab dem 5. Juli geplante Saison der Ersten und Zweiten Bundesliga ist schon seit Wochen abgesetzt, über einen möglichen Spielbetrieb in den Regionalligen entscheidet das Präsidium des Deutschen Tennis-Bundes (DTB) voraussichtlich in der kommenden Woche.