Tennis : Klever Tennisvereinigung Rot-Weiss stellt sich neu auf

Kleve Marco Oversteegen übernimmt das Jugend-Training beim ältesten Tennis-Club der Stadt. Der Niederländer plant eine Zusammenarbeit mit dem benachbarten 1. FC Kleve. „Darin liegt viel Potenzial“, sagt er.

Die Klever Tennisvereinigung Rot-Weiss 1912 stellt sich auf der Trainerposition neu auf. Zur in der Corona-Krise mittlerweile angelaufenen Sommersaison übernimmt die Tennisakademie Marco Oversteegen die sportliche Führung am Bresserberg. Diese Neuausrichtung bestätigten die Mitglieder des Vereins im Zuge der jüngsten Jahreshauptversammlung. Unverändert wird auch Trainer Hermann Hendriksen bei den Rot-Weissen wirken, die Betreuung der Nachwuchsspieler aber übernimmt der 54-jährige Niederländer.

Bis 2013 war Marco Oversteegen bereits Trainer beim ältesten Klever Tennisverein, nun kehrt er zurück. Er wird allerdings auch weiterhin in der benachbarten Tennis-Abteilung des 1. FC Kleve aktiv sein. „Ich werde alles daransetzen, dass diese beiden Vereine künftig eng zusammenarbeiten – und zwar auf allen Ebenen, insbesondere aber im Jugendbereich. In der Zusammenarbeit liegt viel Potential“, sagt Marco Oversteegen. Er hat bereits die ersten Trainingseinheiten am Bresserberg geleitet.