Basketball : Elephants planen Zukunft mit neuem Trainer

Grevenbroich Nach der verkorksten und wegen der Corona-Pandemie schließlich abgebrochenen Basketball-Saison plant Regionalligist NEW’ Elephants den Neustart. Kenneth Pfüller ersetzt dabei nicht nur Trainer Jason Price, sondern soll auch Aufgaben von Manager Hartmut Oehmen übernehmen.

In dem 44-Jährigen ist ein erfahrenen Fachmann an Bord gekommen: Bevor der ehemalige Spieler der TSG Solingen (bis 2. Regionalliga) und der Velbert Baskets (bis Regionalliga) 2018 den Nachwuchs der RheinStars Köln in der Jugend-Bundesliga (JBBL) übernahm, war er für den Westdeutschen Basketball-Verband (WBV) als Kader- und Stützpunkttrainer im Einsatz, leitete die Geschäftsstelle der TSG Solingen und war für seinen Heimatverein auch als (festangestellter) Coach tätig. Oehmen erinnert sich an ein Duell 2009 in der 2. Regionalliga, als Pfüller mit seinen Velbert Baskets (mit dem späteren Schalker Patrick Carney) die von ihm trainierten Willich Wildcats böse verprügelte. „Das war genau an meinem Geburtstag.“ Drei Jähre später „revanchierte“ sich der inzwischen nach Grevenbroich gewechselte Oehmen mit den Elephants (mit Paradiesvogel Tim Pierce) im WBV-Pokal. Da stand Pfüller schon wieder in Diensten der Solingen Sharks, bei denen 2001 auch seine Trainerkarriere begonnen hatte. Die Elephants kreuzten dabei regelmäßig seinen Weg – auch als möglicher Arbeitgeber. Aber erst in diesem Frühjahr passte es: Zum einen fühlte sich der Vater einer kleinen Tochter bereit, den nächsten Schritt zu tun, wollte entweder in die höchste Spielklasse unter dem Dach des WBV oder in die Nachwuchs-Basketball-Bundesliga U19 (NBBL). Zum anderen war nach seinem mit dem „Bachelor of Science“ im Studiengang Versicherungswesen an der Technischen Hochschule Köln abgeschlossenen zweiten Studium Luft für eine neue Aufgabe. „Das Angebot aus Grevenbroich kam mir darum sehr gelegen“, sagt der bald mit der A-Lizenz des DBB ausgestattete Trainer.