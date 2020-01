Handball : Vikings verpassen Revanche bei Panthern

Neuss Zum Auftakt ins Sportjahr unterliegt der Handball-Drittligist bei der HSG etwas zu deutlich mit 24:31.

Der Coach zeigte sich dennoch insbesondere mit der ersten Hälfte zufrieden: „Da sind wir ein Riesentempo gegangen, das war eine sehr gute Leistung, teilweise haben wir richtig guten Handball gespielt.“ Dabei erwischten die Wikinger einen schlechten Start, lagen schnell mit 1:4 zurück (6.). Beim 6:6 stand es erstmals wieder unentschieden (12.). Lukas Becher markierte mit seinem verwandelten Siebenmeter zum 10:9 erstmals die Führung für die Gäste (22.), die fortan bis zur Pause auch beständig vorne lagen. „Wir wollten zu einfachen Toren kommen, das hat auch geklappt“, freute sich der Trainer über diese Phase der Partie. „Ich wusste um das Risiko, dass uns nach hinten raus die Puste ausgehen könnte. In der zweiten Hälfte hatten wir keinen Zugriff mehr in der Abwehr, waren nicht mehr aggressiv“, analysierte Bohrmann und konstatierte: „Uns hat die Kraft gefehlt und dadurch auch die Konzentration.“ Beim 16:17 lagen die Vikings erstmals wieder zurück (37.).

Zunächst konnten die Neusser die Partie dennoch offen gestalten, doch in der Schlussphase zogen die Panther schließlich davon. „Am Ende haben wir etwas zu hoch verloren“, ärgerte sich Bohrmann. Die beiden Keeper hatten ebenfalls keine Möglichkeit mehr, sich auszuzeichnen. „Da mache ich den Jungs aber keinen Vorwurf“, betonte der Trainer. Letztlich habe sich der dünne Kader negativ ausgewirkt: „In Sven Eberlein hatten wir nur einen Halblinken und insgesamt nur vier Rückraumspieler.“ Der sichere Siebenmeterschütze Lukas Becher verwarf zwischendurch zwei seiner Strafwürfe. Bohrmann: „Ich habe ihm aber gesagt, dass er weiterwerfen soll.“ Mit Erfolg, der Linksaußen verwandelte seinen letzten Wurf, insgesamt traf er bei fünf von sieben Versuchen, war mit neun Treffern erfolgreichster Werfer der Gäste. In der Tabelle zogen die Panther an den Vikings vorbei, die auf den neunten Platz abrutschten und sich damit aktuell mit 19:17 Punkten im Niemandsland wiederfinden. Am kommenden Wochenende haben die Vikings spielfrei. Das für Samstagabend (19:30 Uhr) angesetzte Heimspiel gegen die Ahlener SG wurde vorerst abgesetzt, nachdem kürzlich der Ahlener Torhüter Andreas Tesch nach einem Training in der Kabine zusammenbrach und verstarb. Ein Nachholtermin steht noch nicht fest. Am 25. Januar geht es mit einem Auswärtsspiel beim OHV Aurich weiter.