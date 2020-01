Skaterhockey : Ein Vorbild in jeder Beziehung

Kaarst Der Nationalspieler steht für die Erfolgsgeschichte des Skaterhockey-Bundesligisten Crash Eagles Kaarst.

Dass die Crash Eagles Kaarst viele talentierte Spieler in ihren Reihen haben und im Skaterhockey seit Jahren Titel, aber auch persönliche Auszeichnungen, wie die zum „NGZ-Sportler des Monats“, in Serie abräumen, ist längst kein Geheimnis mehr. Im Monat Dezember sicherte sich jetzt Dominik Boschewski diese Auszeichnung. Damit trifft es einen Ur-Kaarster, der die Erfolgsgeschichte der „Eagles“ mitgeprägt hat und das Rampenlicht eigentlich gar nicht sucht.

„Meine Großeltern führten das Bistro in der alten Dreifachturnhalle. Da habe ich dann immer während des Trainings zugeschaut“, erinnert sich Dominik Boschewski noch ganz genau, als der 25-Jährige erzählt, wie er zum Skaterhockey gekommen ist. Im zarten Alter von sechs Jahren wurde dann aus dem Zuschauer ein Spieler. Seit 2001 betreibt der gebürtige Kaarster seine Sportart mit Leidenschaft. Es war der Beginn einer von Erfolg geprägten Karriere. Nach Deutschen Meistertiteln, Deutschen Pokalsiegen und Europapokalsiegen in der Jugend konnte Boschewski die nationalen Erfolge auch im Herrenbereich wiederholen. 2017 und 2018 führte er sein Team zu zwei Deutschen Meistertiteln hintereinander. Die Zeiten an der Kaarster Stadtparkhalle waren jedoch bei Weitem nicht immer so rosig.