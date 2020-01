Eishockey : Hammer Eisbären sind gnädig mit dem Neusser EV

Neuss Gäste gewinnen am Südpark mühelos mit 6:3.

Die Vorgabe, das Schlusslicht NEV nicht zu unterschätzen, hatten die Eisbären verinnerlicht und führten nach 16 Minuten 4:0 durch Tore von Marc Polter, Kevin Orendorz, Kevin Thau und Marvin Cohut. Neuss fand überhaupt nicht ins Spiel: Im Ansatz der Konter gefällige Züge, doch mangelhaftes Vermögen beim Torschuss. Daran änderte sich auch nicht viel, als Jason Popek auf Anspiel von Nikolai Varianov drei Sekunden vor der ersten Pause den ersten Treffer für Neuss markierte. Und es schien noch viel schlimmer zu kommen, da Hamm in der 22. Minute innerhalb von nur 19 Sekunden durch Dustin Demuth und Thomas Ehlert auf 6:1 davonzog. Die wenigen Neusser Fans befürchteten zu Recht eine zweistellige Niederlage. Die Eisbären schalteten jedoch einen Gang zurück und ließen den Neussern ein wenig mehr Spielraum. Dieses Angebot nahmen die nicht resignierenden Schützlinge von Trainer Daniel Benske dankend an. Das Match gestaltete sich offen, doch dreizehn Minuten lang fiel auf keiner Seite ein Tor. Beide Kontrahenten entwickelten nur wenige torgefährliche Situationen. Überraschend gelang 50 Sekunden vor der zweiten Pause Nikolai Varianov auf Zuspiel von Kapitän Francesco Lahmer und Jason Popek der zweite Neusser Treffer. Das Schlussdrittel plätscherte dann ohne besondere Höhepunkte dahin. Immerhin fabrizierte der NEV in der 44. Minute noch ein drittes Tor, was das Ausmaß der Niederlage erträglich gestaltete. Torschütze war Marc Sprengnöder, und wieder hatten Popek und Varianov die Vorarbeit geleistet. Die Gesamtleistung des NEV war enttäuschend, aber ein eingefleischter Fan konstatierte: „Immerhin haben wir das letzte Drittel gewonnen.“ Und damit war für ihn die Welt wieder in Ordnung.