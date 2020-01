Tischtennis : Ein Hauch von Olympia in Holzbüttgen

Die sechsfache Olympia-Teilnehmerin Olufunke Oshonaike (r.) musste sich in Holzbüttgen Martyna Dziadkowiec (l.) geschlagen geben. Foto: Rust

Kaarst Beim Tischtennis-Doppelpack am Bruchweg gewinnen beide DJK-Teams und bleiben damit im Titelkampf: Die Drittliga-Damen setzen sich gegen den SC Poppenbüttel mit 6:4 durch, die Oberliga-Herren schlagen Bayer Uerdingen mit 9:3.

Es war ein besonderer Tischtennis-Nachmittag in Holzbüttgen. Fast 200 Zuschauer sind gekommen und erlebten einen Doppelpack, der es in sich hatte. Dabei wehte ein Hauch von Olympia in der kühlen Sporthalle am Bruchweg.

Das lag erstens daran, dass beim Drittliga-Duell der DJK-Damen gegen den SC Poppenbüttel aus Hamburg in Olufunke Oshonaike eine sechsfache nigerianische Olympiateilnehmerin dabei war, zweitens ein Fernseh-Team des Westdeutschen Rundfunks erstmals die Spiele in der Halle filmte, um den schwierigen Weg von Jan Medina zu den Olympischen Spielen nach Tokio zu dokumentieren, und drittens ein prominenter Gast als Besucher in der Halle war. Der Nationalspieler und mehrfache olympische Medaillengewinner Dimitrij Ovtcharov verfolgte als guter Bekannter des Uerdinger Oberliga-Spielers Ismet Erkis die Spiele und war ein begehrter Gesprächspartner – nicht nur für das Filmteam.

Der WDR-begleitete Jan Medina von morgens an bis zum Ende des Tages. Da Medina beim 9:3-Erfolg seines Teams mit zwei Einzelsiegen gegen Paul Freitag (3:2) und Matthias Uran (3:1) sowie einem Doppelsieg an der Seite von Alex Lübke auch noch spielerisch vollauf glänzen konnte, war es ein perfekter Tag für ihn. „Es war schon ungewöhnlich für mich, den ganzen Tag von einer Kamera begleitet zu werden. Aber das Filmteam war super nett und ich bin sehr froh, dass alles so gut geklappt hat und ich auch meine volle Leistung für mein Team gebracht habe“, sagte Medina. Er konnte sich zu Beginn des Spiels über zwei Spendenchecks von jeweils 500 Euro für sein Olympia-Projekt freuen. Medina, der sich im April beim Qualifikationsturnier in Lateinamerika die Teilnahme für Olympia in Tokio sichern will, bekommt von seinem krisengeschüttelten Heimatland in Venezuela keinen Cent an Unterstützung für sein Vorhaben und muss als Student alle nötigen Ausgaben selbst finanzieren. Auch sein „Crowdfunding-Projekt“ (Spenden sammeln über das Internet) wurde aus politischen Gründen gestoppt. Jetzt hat sein Verein ein Spendenkonto für ihn eröffnet, um ihm seinen Traum weiter zu erfüllen. Durch den Sieg gegen Uerdingen dürfen auch die Kaarster weiter vom Titel in der Oberliga träumen. Außer Medina waren Alexander Lübke und Yang Li mit je zwei Erfolgen und Nicolas Kasper mit einem Einzelsieg beteiligt. Li und Kasper gewannen zu Beginn auch ihr Doppel.

Das Spiel der Drittliga-Damen hatte es ebenfalls in sich und blieb bis zum letzten Ballwechsel spannend, ehe Lisa Scherring mit ihrem Fünfsatzsieg gegen Anna Tietgens den 6:4-Erfolg für die Kaarsterinnen sicherte. Zuvor hatte Jana Vollmert einen 0:2-Rückstand gegen Jasmin Kersten aufgeholt und das DJK-Team somit in Führung gebracht: „Es war wie schon in Hamburg extrem spannend. Am Ende hatten wir die besseren Nerven und das Publikum auf unserer Seite“, freute sich Vollmert über den knappen Sieg.