Handball : Mit diesem TVK ist zu rechnen

Korschenbroich David Biskamp überragt beim Heimsieg über Ratingen vom Siebenmeterpunkt.

Unmittelbar nach dem Abpfiff richtete TVK-Trainer Dirk Wolf eine Kampfansage an die Liga: „Wir haben heute richtig gut gespielt. Das soll uns erstmal einer nachmachen.“ Die Euphorie des TVK-Trainers war absolut nachvollziehbar. Seine Schützlinge hatten eine meisterliche Leistung gegen hoch ambitionierte Ratinger gezeigt. Anfangs zeichnete sich dabei jedoch ein ausgeglichenes Spiel ab. Die Hausherren führten schnell mit 2:0, mussten nach neun Minuten beim Stand von 4:5 jedoch den ersten, am Ende jedoch auch den einzigen Rückstand des Spiels hinnehmen. Von da an entwickelte sich das Top-Duell zu Korschenbroicher Festspielen: David Biskamp verwandelte den ersten Siebenmeter im Nachwurf (9.). Es folgten alleine für den TVK elf Siebenmeter, die Biskamp allesamt nutzte und nicht zuletzt deswegen mit 14 Treffern zum erfolgreichsten Werfer wurde. Insgesamt entschieden die Unparteiischen, die etwas unglücklich mit ihrer Linie wirkten, 21 Mal (!) auf Strafwurf. Nach den ersten verwandelten Siebenmetern setzte sich die Heimmannschaft zweimal auf vier Tore ab (17., 27.), verpasste es jedoch, den Vorsprung weiter auszubauen und ließ die Gäste bis zur Halbzeit noch einmal herankommen (16:13).

Auf „einem Niveau“ befanden sich die beiden Mannschaften spätestens in Durchgang zwei allerdings nicht mehr. Die Wolf-Schützlinge spielten sich zehn Minuten vor Ende bereits eine Sechs-Tore-Führung raus und behielten in den entscheidenden Spielphasen stets die Oberhand. „Wir haben viele Sachen richtig gemacht. Die Deckung war sehr gut. Die Jungs haben den Matchplan umgesetzt“, zeigte sich Wolf zufrieden. Im Zieleinlauf führte der TVK dann mit acht Toren. Der Jubel bei den Spielern und den rund 500 Zuschauern in der Waldsporthalle war nach Abpfiff riesengroß. Durch den überraschend klaren Heimsieg verbessern die Korschenbroicher ihre nahezu tadellose Heimbilanz und erhöhen den Druck auf Tabellenführer Opladen. In dieser Verfassung ist mit der Mannschaft von Trainer Dirk Wolf ohne Frage weiterhin zu rechnen, wenn es um die Meisterschaft geht.