Tischtennis : Bittere Niederlagen für die beiden Regionalliga-Teams

Rhein-Kreis Für beide Mannschaften wäre aber durchaus mehr drin gewesen.

Die Neusser mussten sich beim Tabellenzweiten SVH Kassel mit 6:9 geschlagen geben. „Das war enttäuschend und ernüchternd. Mit nur zwei Spielern in den Einzeln kann man nicht gewinnen“, sagte TG-Spielertrainer Bernd Ahrens. Nach einem guten 2:1-Doppelstart (Siege Illia Barbolin/Tom Heiße und Henning Zeptner/Bernd Ahrens) konnten in den Einzelpartien nur Tom Heiße (zwei Siege im Spitzenpaarkreuz Michal Bankosz und Adam Janicki) und Henning Zeptner (zwei Siege in der Mitte gegen Noah Weber und Niklas Hilgenberg) überzeugen. „Jetzt müssen wir beim nächsten Mal unbedingt punkten, um nicht ganz unten hinein zu geraten“, so Ahrens. Aktuell stehen die Neusser mit 8:12 Punkten auf dem Abstiegs-Relegationsplatz.