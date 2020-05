Eishockey : Neusser EV treibt Kaderplanung voran

Maximilian Bleyer kehrt nach fünf Spielzeiten im Südpark dem Neusser EV den Rücken. Foto: Andreas Woitschützke

Neuss Vertragsverlängerungen, ein Zugang, aber auch drei Abgänge beim Eishockey-Regionalligisten.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Volker Koch

In welcher Liga demnächst in Neuss Eishockey gespielt wird, steht noch nicht fest, ebenso wenig, wann Training oder Spielbetrieb in den so genannten Kontaktsportarten überhaupt wieder möglich sind. Dessen ungeachtet triebt der Neusser EV seine Kaderplanungen voran.

Und muss dabei neben Vertragsverlängerungen und einer Neuverpflichtung auch Rückschläge verkraften. So verlassen in Francesco Lahmer, Maximilian Bleyer und Lukas Siebenmorgen drei Spieler den Verein, die die Neusser gerne gehalten hätten. Mannschaftskapitän Francesco Lahmer spielte sechs Jahre ohne Unterbrechung in der Südparkhalle, Maximilian Bleyer stieß ebenfalls 2014 zum NEV, dessen Trikot er insgesamt fünf Jahre lang trug. Der dritte Abgang ist ein hoffnungsvolles Nachwuchstalent, doch gerade deswegen zieht es Lukas Siebenmorgen anderswo hin: Der 18 Jahre alte Verteidiger möchte in der kommenden Saison sein Können bei einem U20-Team in der Deutschen Nachwuchsliga beweisen.

Um so mehr freuen sich die Neusser Verantwortlichen um Neu-Trainer Sebastian Geisler, dass gleich fünf Spieler aus dem letztjährigen Kader ihre Verträge verlängert haben. So sollen Routinier Sven Rothemund (30), der auch schon der Oberliga Erfahrungen sammelte, und Florian Fehr auch künftig ein Abwehrduo bilden. Fehr (22) gelang in der vergangenen Saison der Sprung aus dem Perspektiv- ins Regionalligateam, in dessen Defensive er inzwischen zu einer festen Größe geworden ist.

Das gilt auch für Angreifer Marc Sprengnöder (20), der ebenfalls für ein weiteres Jahr zusagte. Und auch Mika Horrix passt ins Konzept, mit einer jungen und talentierten Mannschaft in die kommende Saison zu gehen. Der 21-Jährige, in Krefeld ausgebildet und dort auch schon der Deutschen Nachwuchsliga eingesetzt, wechselte nach Stationen in Moers und Duisburg vor Beginn der abgelaufenen Saison in den Südpark, wo er auf Anhieb Fuß fasste und jetzt unabhängig von der Ligenzugehörigkeit seine Zusage für ein weiteres Jahr gab.

Obwohl er nur ein Jahr älter ist als Horrix, zählt Timon Busse bereits zu den „Routiniers“ im Neusser Team, kein Wunder, wechselte der Stürmer doch bereits als 14-Jähriger von den Kölner Haien nach Neuss.