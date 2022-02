Eishockey-Regionalliga : An Doppelspieltag geht Neusser leer aus

Am Sonntag hielt der Neusser EV bei den Ratinger Ice Aliens lange Zeit gut mit. Am Ende setzte es aber eine knappe Niederlage. Foto: NEV/Karsten Freiberg

Neuss Daheim gegen Neuwied und auswärts gegen Ratingen gab‘s für die Eishockeycracks vom NEV in der Regionalliga-Hauptrunde nichts zu holen. Am Mittwoch in Dortmund soll‘s wieder besser werden.

Im Kampf um den angepeilten fünften Platz in der Hauptrunde der Eishockey-Regionalliga konnte der Neusser EV am Wochenende keinen Schritt nach vorne machen. Eine klare 2:10-Niederlage auf heimischem Eis gegen den Tabellendritten EHC Neuwied und das 3:4 auswärts gegen die Ratinger Ice Aliens brachten keinen Ertrag auf dem Punktekonto. Somit kommt dem Nachholspiel am Mittwoch bei den Eisadlern Dortmund im Rennen um Platz fünf Entscheidungscharakter zu, schließlich stehen die Westfalen doch aktuell Punktgleich mit den Neussern auf Rang sechs.

Gegen Neuwied sah es für den NEV zunächst nicht nach so einer deutlichen Abreibung aus. Denn nach einem 0:2-Rückstand erzielte zunächst Dmitrii Metelkov nach tollen Pässen von Max Stein und Lazar Pejcic den Anschlusstreffer. Danach waren die Gastgeber sogar drauf und dran auszugleichen. Doch als dann Neuwied in dieser Phase auf 3:1 (25.) erhöhte, wirkte das wie ein Genickbruch für die Heimmannschaft, die Bissigkeit ging verloren. Dabei konnte der NEV auf drei Reihen zurückgreifen, auch Neuzugang Samuel Hasenpusch griff ins Spielgeschehen ein. Patrick Fücker hütete das Neusser Tor, doch er war gegen sechs weitere Treffer der Bären machtlos. Das zweite NEV-Tor gelang Max Stein erst weit im letzten Drittel. Kurz vor Schluss schenkten die Deichstädter dem NEV allerdings auch noch den zehnten Treffer ein. „Das erste Drittel stimmte mich zufrieden, die weiteren Drittel natürlich nicht“, meinte NEV-Coach Sebastian Geisler.