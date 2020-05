Radsport : Virtuelle Rennen können echte nicht ersetzen

Büttgen Der Fahrer des Team Sportforum beendete die virtuelle Radsport-Bundesliga auf Rang drei, sehnt aber die Straßensaison herbei.

Not macht erfinderisch: Ob virtueller City-Lauf in Korschenbroich oder Stabhochsprung im Düsseldorfer Autokino – Sportler und Sportverbände haben sich in den vergangenen Wochen allerhand einfallen lassen, um während der Corona-Krise in Bewegung und im Gespräch zu bleiben. der Bund Deutscher Radfahrer (BDR) rief gar eine virtuelle Radsport-Bundesliga ins Leben, bei der die Fahrer sich daheim auf der Rolle abstrampeln und über das Computerprogramm Zwift ein Rennen simulieren. Wir sprachen mit Simon Schmitt (21) vom Büttgener Team Sportforum, der mit der Mannschaft Platz eins und in der Einzelwertung Rang drei belegte, über die Unterschiede zwischen virtuellen und „echten“ Radrennen.