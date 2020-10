Interview mit Hermann-Josef Baaken : „Weg in Normalbetrieb ist großer Kraftakt“

„Weg in Normalbetrieb ist großer Kraftakt“

Rhein-Kreis Der Vorsitzende der Sportbundes Rhein-Kreis Neuss spricht über die Folgen der neuen Corona-Regeln.

Die neuen Beschlüsse, die in Berlin zur Eindämmung der Corona-Pandemie auf den Weg gebracht wurden, haben auch massive Auswirkungen auf den Amateur- und Breitensport. Wegen der Schließung der Sportstätten wird es mindestens bis Ende November keinen Wettkampf- und Trainingsbetrieb mehr geben. Darüber sprach unsere Redaktion mit Hermann-Josef Baaken, Vorsitzender des Sportbundes Rhein-Kreis Neuss.

Herr Baaken, wie sehr hat Sie überrascht, dass in Berlin so strenge Maßnahmen auch für den Sport beschlossen wurden?

Baaken Das ist jetzt die Situation und wir müssen für die Vereine prüfen, wie wir Alternativen schaffen können. Der Bewegungsdrang muss befriedigt werden, gerade um den psychischen Druck in diesen Zeiten aufzufangen. Ich denke, da an Maßnahmen wie während des ersten Lockdowns, wo es viele Vereine und Stadtsportverbände gab, die für ihre Mitglieder virtuelle Sportkurse oder Sport im Kinderzimmer und Garten angeboten haben. Damit müssen wir ganz schnell anfangen, um gegen die Tristesse anzugehen. Ich würde es auch begrüßen, wenn Landessportbund und Staatskanzlei klar definieren würden, wo noch Aktivitäten möglich sind. Im Freien gibt es sicher einige Möglichkeiten, um mit entsprechendem Abstand Sport in kleinen Gruppen zu treiben.