Corona-Lockdown im Amateursport : Stimmen der Fußball-Klubs zur erneuten Pause

Der Amateur-Fußball wird erneut wegen der Pandemie für wenigstens einen Monat abgepfiffen. Für die meisten Vereine hat sich diese Entwicklung abgezeichnet.

Hermann Tecklenburg (Präsident des SV Straelen): „Im Freien ist die Ansteckungsgefahr sehr gering. Morgens sehe ich, wie 20 Kinder gleichzeitig in den Schulbus einsteigen. Wenn der Sport jetzt im November oder möglicherweise noch länger pausieren muss, ist die Verhältnismäßigkeit in meinen Augen nicht mehr gewahrt. Ich persönlich finde außerdem ganz schlimm, dass die Politik jetzt möglicherweise vielen Gaststätten und Restaurants den Todesstoß versetzt. Dabei haben sich die Gastronomen, die ich kenne, in den vergangenen Monaten penibel an die Vorschriften gehalten.“