2. Handball-Bundesliga : TSV Bayer plant nur mit 250 Zuschauern

Ian Hüter (am Ball) beim ersten Saison-Heimspiel gegen Dessau. Am Samstag soll das zweite gegen Lübbecke folgen. Foto: Heinz J. Zaunbrecher

Dormagen Die Dormagener Handballer gehen davon aus, dass die Zweitliga-Partie gegen Lübbecke stattfinden kann. Wegen der gestiegenen Corona-Infektionszahlen im Rhein-Kreis Neuss müssen sie aber ihr Hygiene-Konzept anpassen.

Auch wenn die beiden jüngsten Partien des TSV Bayer Dormagen in der 2. Handball-Bundesliga gegen den HSV Hamburg und gegen den TuS Ferndorf wegen Corona-Fällen bei den Gegnern abgesagt werden mussten, glauben die Chemiestädter fest daran, dass sie am Samstag auflaufen werden. Dann steht im TSV-Bayer-Sportcenter das Heimspiel gegen den TuS N-Lübbecke auf dem Plan.

Während in der Regionalliga Nordrhein, wo auch der TV Korschenbroich und der Neusser HV aktiv sind, bereits eine Saisonpause bis zum 15. November eingelegt wurde, wollen die Bundesligen ihre Spielzeiten durchziehen. „Ein Saisonabbruch ist bislang überhaupt kein Thema“, sagt Björn Barthel, Handballgeschäftsführer beim TSV Bayer Dormagen und Präsidiumsmitglied der Handball-Bundesliga. Gleichwohl muss er mit seinem Geschäftsstellenteam das Hygienekonzept am Höhenberg für die Partie gegen Lübbecke den aktuellen Entwicklungen anpassen. Schließlich liegt der 7-Tage-Inzidenzwert im Rhein-Kreis Neuss mittlerweile über 100. „Wir sind auch realistisch und vermuten, dass insofern maximal 250 Zuschauerinnen und Zuschauer die Begegnung der beiden Handball-Traditionsvereine live in der Halle erleben können“, erklärt Barthel. Deshalb bleibt der Online-Ticketshop geschlossen.

Da mehr als 250 Dauer- und Sponsorenkarten verkauft wurden, ist der TSV bemüht, die zulässigen Sitzplätze auch mit Blick auf die weiteren Spiele möglichst gerecht zu verteilen. Dauerkarteninhaber bekamen eine Mail, in der abgefragt wird, ob sie ihr Ticket für das Spiel gegen Lübbecke in Anspruch nehmen wollen. Aus organisatorischen Gründen ist eine Rückmeldung bis Donnerstag, 17 Uhr, nötig. Bei mehr als 250 Ticketwünschen wird am Freitag gelost und alle Karteninhaber werden anschließend per Mail informiert.