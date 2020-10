Tischtennis : 3. Bundesliga: Spiel der DJK-Damen in Kleve abgesagt

Rhein-Kreis Im Kreis Kleve liegt der 7-Tage-Inzidenzwert mittlerweile bei über 90. Deswegen sagte der TTV WRW Kleve das Heimspiel gegen Holzbüttgen ab, das Risiko war ihnen zu groß.

Die Initiative ging von den Gastgeberinnen aus. Angesichts eines 7-Tage-Inzidenswertes von über 90 im Kreis Kleve hält WRW-Teammanager Klaus Seipold das Risiko für zu hoch. Die anderen Partien mit heimischer Beteiligung in Klassen, für die der DTTB zuständig ist, standen am Dienstagabend allerdings noch im Spielplan. In der Damen-Regionalliga soll die Reserve der DJK Holzbüttgen am Samstag (16 Uhr) den TTC Fritzdorf empfangen, und in der Oberliga würden die DJK-Herren am Samstag (17.30 Uhr) beim SC Bayer Uerdingen antreten. Die Herren der TG Neuss hätten am kommenden Wochenende in der Regionalliga ohnehin spielfrei gehabt. Ihre nächste Partie wäre am 7. November das Auswärtsspiel beim VfR Fehlheim.