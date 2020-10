Entwicklung der Pandemie : Weitere 40 Corona-Infektionen im Kreis Wesel

Kreis Wesel Im Kreis Wesel bleibt die Zahl der neuen Infektionen am Mittwoch auf dem hohen Niveau der vergangenen Tage. Es gibt aber auch eine gute Nachricht: Es werden mehr Genesene gemeldet. Dadurch sinkt die Zahl der Menschen in Quarantäne – wenn auch nur leicht.

Das geht aus der neuen Statistik zur Entwicklung der Corona-Pandemie im Kreis Wesel hervor. In der Regel veröffentlicht die Verwaltung montags bis freitags um die Mittagszeit die aktuellen Zahlen. Einen Schwerpunkt, also ein sogenanntes Cluster wie zum Beispiel nach einer Hochzeitsfeier, gebe es nach wie vor nicht, sagte eine Sprecherin der Kreisverwaltung auf Nachfrage. Die Zahl der Corona-Fälle steige flächendeckend.

Durch die 40 neuen Infektionen am Mittwoch steigt die Zahl der bisher nachgewiesenen Infektionen im Kreis Wesel auf insgesamt 2180 Menschen. Von ihnen gelten 1524 Frauen und Männer wieder als genesen. Das sind 43 mehr als am Dienstag und drei mehr, als bis Mittwoch positiv getestet wurden. Unterm Strich sinkt deshalb die Zahl derjenigen, die wegen einer Infektion aktuell in Quarantäne sind, um drei auf 623.

Die Sieben-Tage-Inzidenz bleibt auf einem hohen Niveau: Nach Angaben der Kreisverwaltung lag sie am Mittwochmittag bei 65. Der Wert gibt an, wie viele Neuinfektionen innerhalb der vergangenen sieben Tage bezogen auf jeweils 100.000 Einwohner gemeldet wurden. Bei der Frage, ob die Regeln in einer Region wieder verschärft werden, ist die Zahl eine Orientierungsgröße. In der vergangenen Woche hatte der Kreis Wesel die kritische Marke von 50 überschritten. Seitdem gelten deshalb weitere Einschränkungen für Bürger.