Corona im Rhein-Kreis Neuss : „Lockdown light“ trifft viele hart

Rhein-Kreis Ab 2. November werden die Maßnahmen im Kampf gegen das Coronavirus verschärft. Für die Menschen im Rhein-Kreis bedeuten sie Verzicht auf soziale Kontakte. Viele Unternehmen trifft der „Lockdown light“ mit voller Wucht.

Jürgen Steinmetz, Hauptgeschäftsführer der Industrie- und Handelskammer (IHK) Mittlerer Niederrhein, spricht von einer „Katastrophe für die Betriebe“, die im Zuge der auf der Bund-Länder-Konferenz beschlossenen Maßnahmen bis Ende November schließen müssen – falls das nicht noch verlängert wird. „Da trifft es vor allem die, die es schon im März schwer erwischt hat, zum Beispiel die Gastronomie, Freizeitwirtschaft und bestimmte Dienstleister.“ Für viele bedeute das – trotz in Aussicht gestellter staatlicher Unterstützung – einen Kampf ums wirtschaftliche Überleben. „Man kann nur hoffen, dass es nicht zu viele Insolvenzen gibt.“ Derweil steigt die Zahl der nachgewiesenen Corona-Infektionen im Rhein-Kreis weiter. Am Mittwoch waren 712 Menschen mit dem Virus infiziert. 38 werden in einem Krankenhaus medizinisch versorgt. Laut Intensivregister der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (DIVI) befinden sich derzeit sechs Menschen im Rhein-Kreis in intensivmedizinischer Behandlung, vier von ihnen werden beatmet. Insgesamt – also nicht nur von Covid-19-Patienten – sind von den aktuell 113 Intensivbetten im Kreis 85 belegt.

Unverändert 29 Menschen sind laut Kreis an den Folgen der Erkrankung gestorben. Von den aktuell infizierten Menschen wohnen 283 in Neuss, 99 in Meerbusch, 94 in Dormagen, 83 in Grevenbroich, 64 in Kaarst, 45 in Korschenbroich, 24 in Rommerskirchen und 20 in Jüchen. Der Inzidenzwert für den Kreis liegt bei 114,9. Tags zuvor lag er für den Kreis bei 108,7, für die Stadt Neuss aber bei rund 120.