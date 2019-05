Basketball : Briana Williams kehrt zur TG Neuss zurück

Neuss Nach einer Saison in Opladen läuft die vielseitige US-Amerikanerin wieder für die Tigers in der Zweiten Basketball-Bundesliga Nord auf.

Der schöne Plan von Angela Krings ist nicht ganz aufgegangen: Die Abteilungsleiterin Basketball der TG Neuss wäre Anfang Oktober gerne mit Dara Taylor in die Zweitliga-Saison gestartet. Doch die aufgrund ihrer Schnelligkeit mit dem Spitznamen „Speedy Gonzales“ geadelte US-Amerikanerin mochte ihrem malträtierten Körper keine weitere Spielzeit als Profi in Europa zumuten.

Und weil die 28-Jährige den Tigers auch als Coach nicht zur Verfügung steht, trat an der Schorlemerstraße Plan B in Kraft: Während der weiterhin vakante Trainerposten möglichst zeitnah besetzt werden soll, meldet die Turngemeinde in Sachen Spielmacherin Vollzug: Briana Williams kehrt zurück nach Neuss. Dort spielte sie unter Trainerin Janina Pils bereits in der Saison 2017/2018 stark auf, war mit 14,9 Punkten und 3,2 Assists (Vorlagen) im Schnitt ganz maßgeblich daran beteiligt, dass die Tigers in den Meister-Play-offs gegen Wolfenbüttel die entscheidende dritte Partie um um den Einzug ins Finale erreichten. „Wir hätten sie auch gerne behalten“, sagt die Neusser Basketball-Chefin, doch der neue Trainer Antoine Braibant entschied sich auf der vielleicht wichtigsten Position für Natalie Bastian. Im Nachhinein ein durch die Wiederverpflichtung von Dara Taylor korrigierter Fehler, wenngleich Angela Krings schon nachvollziehen kann, „dass er dem Team mit der Wahl einer neuen Aufbauspielerin seine eigene Handschrift verpassen wollte.“