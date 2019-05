Judo : Olympiasieger Frank Wieneke zu Gast in Nievenheim

Olympiasieger Frank Wieneke zu Gast in Nievenheim

Dormagen Goldmedaillengewinner von 1984 kommt beim Nachwuchs gut an.

(NGZ) Der Judo-Club Nievenheim hatte in Frank Wieneke schon zum sechsten Mal den Olympiasieger von 1984, Silbermedaillengewinner von 1988 sowie langjährigen Bundestrainer zu Gast – und mehr als 80 Judoka aus vier Bundesländern waren in die Dreifachturnhalle der Bertha-von-Suttner-Gesamtschule gekommen. „Frank Wieneke ist ein hervorragender Referent und dazu noch sehr sympathisch ,“ sagte der 2. Vorsitzende Christian Hoven: „Daher laden wir ihn immer wieder gerne zu uns ein. Man kann unglaublich viel von ihm lernen.“ Erst nach vielen Fotos und Autogrammen konnte der jetzige Wissenschaftliche Referent der Trainerakademie Köln, seit 2016 Mitglied der „Hall of Fame“ des deutschen Sports, den Heimweg antreten.