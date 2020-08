Bargeldlos zahlen : Sparkasse Neuss führt Apple-Pay bei Girocards ein

Die Sparkasse Neuss bietet jetzt Apple Pay an (Symbol-Bild). Foto: dpa/Frank May

Rhein-Kreis Kunden der Sparkasse Neuss können ab sofort ihre Girocard auch für Zahlungen mit Apple Pay benutzen. Die rund 46 Millionen Sparkassen-Cards können an über 756.000 Kartenzahlungsterminals, die kontaktlos funktionieren, eingesetzt werden.

Dafür muss das iPhone oder die Apple Watch einfach nah an das Kartenterminal gehalten werden. Es muss weder die Sparkassen-Card aus der Hand gegeben, noch der PIN am Terminal eingegeben oder mit Bargeld hantiert werden. Die Authentifizierung erfolgt über Fingerabdruck, Gesichtserkennung oder Gerätecode sowie mit einem einmaligen dynamischen Sicherheitscode. „Wir freuen uns, unseren Kunden für Apple Pay jetzt auch die Spar- kassen-Card anbieten zu können“, erklärt Carsten Proebster, Vorstandsmitglied der Sparkasse Neuss.

Im vergangenen Jahr wurden 66,5 Prozent des bargeldlos bezahlten Einzelhandelsumsatzes über das Girocard-System abgewickelt. Damit ist es das führende bargeldlose Zahlverfahren in Deutschland. Mit dem iPhone und der Apple Watch kann man bei Discountern, in Geschäften, Apotheken, Taxis, Restaurants, Cafés, an Verkaufsautomaten und vielen weiteren Orten mit Apple Pay und der Girocard bezahlen.