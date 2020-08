Ausbildungsmarkt im Rhein-Kreis Neuss : Handwerk hat noch zahlreiche Lehrstellen frei

Rhein-Kreis Die Handwerkskammer Düsseldorf hat in einer Umfrage ermittelt, wie sich die Corona-Pandemie auf die Azubi-Suche ausgewirkt hat. Beteiligt haben sich 465 Unternehmen.

65 Prozent der Nachwuchs suchenden Handwerksunternehmen im Kammerbezirk – dazu zählt auch der Rhein-Kreis Neuss – hat trotz der erschwerten Bedingungen Auszubildende neu eingestellt. Vor allem aber gibt es noch gute Chancen für junge Menschen, die noch eine Lehrstelle suchen. Denn 24 Prozent der Ausbildungsbetriebe würden auch jetzt noch, also nach dem offiziellen Start des Ausbildungsjahres, noch einen oder mehrere Azubis einstellen. Knapp 1000 Ausbildungsplätze in mehr als 50 Ausbildungsberufen des Handwerks sind laut Kammer noch auf der Online-Lehrstellenbörse unter www.handwerk-lehrstelle.de verfügbar.

Die Corona-Folgen sind laut Umfrage in mehreren Bereich besonders spürbar. So verzeichneten 36 Prozent der Unternehmen eine geringere Nachfrage nach den angebotenen Ausbildungsplätzen. Rund jeder vierte Betrieb beklagte explizit negative Auswirkungen des Lockdowns und der erschwerten Kontaktanbahnung auf die eigene Nachwuchssicherung, die in diesem Jahr schwieriger als in den Vorjahren war. Insgesamt konnten 17 Prozent der Unternehmen mit Stellenangeboten bislang noch keinen Ausbildungsplatz neu besetzen.