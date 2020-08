Fußball : In Otzenrath übernimmt Reinartz für vom Ende

Jüchen Der neue Trainer ist ein Mann mit Stallgeruch.

(sit) Die der Kreisliga B, Mönchengladbach/Viersen, zugeordneten Fußballer des SV 09 Otzenrath werden nicht mehr von Olaf vom Ende trainiert. Für die Trennung nach zwei gemeinsam verbrachten Jahren seien „unterschiedliche Ansichten in der sportlichen Ausrichtung“ der Mannschaft verantwortlich gewesen, sagt Geschäftsführer Markus Mohren. Für den 41-Jährigen übernimmt sein bisheriger Co-Trainer Dominik Reinartz (25). Das in Otzenrath auch schon als Jugendtrainer eingesetzte Eigengewächs ist Inhaber der B-Lizenz und studiert an der Sporthochschule in Köln. Der treue Peter Irmen bleibt der Mannschaft und dem Verein als Betreuer erhalten.