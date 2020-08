Fußball : Kani Taher spielt mit Düren gegen Bayern München

Neuss Der Nationalspieler Afghanistans kickte unter anderem für den VfB Korschenbroich, die SG Kaarst, den SV Uedesheim und den SC Kapellen.

(sit) Der Einzug des 1. FC Düren in die erste Hauptrunde des DFB-Pokals lässt auch die Fußballfreunde im Rhein-Kreis nicht kalt. Denn das Trikot des Mittelrheinligisten, der nun auf den Triple-Champion FC Bayern München trifft, trägt in Kani Taher ein alter Bekannter. Der später in die Afghanische Nationalmannschaft berufene Flüchting begann seine Fußballkarriere nämlich beim VfB Korschenbroich. Im Seniorenbereich kickte der Student der RWTH Aachen dann unter anderem für die SG Kaarst, den SV Uedesheim und den SC Kapellen. Im Sommer 2019 wechselte er vom VfL 08 Vichttal zum 1. FC Düren.