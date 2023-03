Ausstellung im Kreiskulturzentrum Sinsteden Zauberhafte Reise ins Land der Drachen

Für das diesjährige Themenjahr „Erdung“ des kulturgeschichtlichen Museumsnetzwerkes Rhein-Maas hatte das Museumsteam unter der Leitung von Buchautorin Kathrin Wappenschmidt eine gute Idee. Denn der Drache symbolisiere „Wandlungen“ und „Transformationsprozesse“ in einer Normalität, die durch Pandemien und Naturkatastrophen in Frage gestellt wird. Einbezogen wurde das Museumsnetzwerk, Leihgaben aus benachbarten Dauerausstellungen wurden in Anspruch genommen. Und so sind in den Sinstedener Museumsräumen Drachen in jeder Form zu sehen. Gelegentlich als feuerspeiende Ungeheuer, und dann wieder lammfromm gezähmt. Über die Jahrhunderte war die Phantasie gefordert, um die zu keiner Zeit jemals gesichteten Wesen ins Bild zu rücken.