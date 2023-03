Förderprogramm So innovativ sind Unternehmen im Rhein-Kreis Neuss

Moritz Tschischkale und Henrik Hühn entwickeln in ihrem Unternehmen „Jourries“ hingegen innovativen Schmuck, auch Smart Jewelry genannt. Mit der sogenannten NFC-Technologie sollen Schmuckbesitzer in der Lage sein, persönliche Erinnerungen in Form von Fotos, Videos oder Sprachnotizen auf den Schmuckstücken abzuspeichern.