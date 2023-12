Kreisausschuss im Rhein-Kreis Neuss Kreispolitiker stimmen für Klinik-Controlling

Am Ende schlossen sich auch die Fraktionen von SPD und Grünen an, sodass der Antrag im Kreisausschuss mit großer Mehrheit beschlossen wurde. Zuvor hatten SPD und Grüne eine Anfrage gestellt, die umfangreich beantwortet worden war. Für den SPD-Fraktionsvorsitzenden Udo Bartsch war durch die Antwort klar, dass das Controlling notwendig sei. In der Fraktionssitzung am Dienstag wurde die Zustimmung zum Antrag beschlossen. Die Kämmerei habe eingeräumt, keinerlei Expertise für die Kliniken aufbringen zu können.