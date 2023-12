Neue Ausstellung im Kulturzentrum Sinsteden Krzysztof Rzezniczek macht die Nacht zum Tag

Jetzt wurden in drei Räumen in einer umfänglichen Vernissage 30 Bildwerke des polnischen Künstlers Krzysztof Rzezniczek präsentiert; er ist Anfang 40. Sie haben großen Eindruck gemacht, doch das Staunen über ihr Entstehen rückte an diesem späten Nachmittag ebenso in den Vordergrund. Denn dabei handelt es sich um gemalte Landschaften, was eigentlich gar nichts Ausgefallenes ist. Verwunderlich ist jedoch die Entstehung seiner farblich intensiven, mal kleinen, mal großen Gemälde.