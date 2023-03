Mehr Väter darunter Elterngeld für 5427 Mütter und Väter im Rhein-Kreis Neuss

Auch biete die Elterngeldstelle während der Sprechzeiten telefonische Beratung an sowie die persönliche Vorsprache ohne Termin. Viele Nachfragen gab es zu den Sonderregelungen im Bundeselterngesetz, die wegen der Corona-Pandemie bis zum 23. September 2022 verlängert wurden: Wer aufgrund der Pandemie kein oder ein geringeres Einkommen hatte, konnte bestimmte Zeiträume von der Elterngeldbemessung ausklammern lassen. Darüber hinaus können Familien seit 2015 Elterngeld Plus beantragen. „Das lohnt sich für alle Mütter und Väter, die Elternzeit und Teilzeitarbeit kombinieren wollen“, erläutert Petra Fliegen. 5792 Anträge gingen im letzten Jahr in der Elterngeldstelle ein; 2021 waren es 5960 Anträge.