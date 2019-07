Wirtschaft im Rhein-Kreis Neuss : Unternehmer kämpfen mit Azubi-Mangel

Rhein-Kreis Laut einer aktuellen Umfrage unter den Mitgliedern des Wirtschaftsverbandes „Die Familienunternehmer“ bieten 69 Prozent der Befragten mehr oder ebenso viele Ausbildungsstellen an wie letztes Jahr.

„Lange hat man in NRW verschlafen, wirtschaftliche Fähigkeiten und Kenntnisse schon in den Schulen zu vermitteln. Die Quittung zahlen nun die Unternehmen und Jugendlichen gleichermaßen“, so Rick. „Meine Erfahrungen decken sich mit den Umfrageergebnissen. Wir bieten jedes Jahr fünf Stellen in den Bereichen Fachinformatiker/-in Fachrichtung Anwendungsentwicklung, Fachinformatiker/-in Fachrichtung Systemintegration und IT-System Kaufmann/-frauen an. Und jedes Jahr wird es auch für uns schwieriger, geeignete Azubis zu finden“, so Rick. „Dass ab August zunächst in den Gymnasien ein Mischfach ‚Wirtschaft-Politik‘ auf dem Lehrplan steht, ist ein vernünftiger Schritt in die richtige Richtung. Junge Menschen wissen nur, was im Berufsleben abverlangt wird, wenn der Blick in den Firmenalltag schon früh auf dem Lehrplan steht.“