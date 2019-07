Handball : TSV Bayer fehlt ein Quintett im Trainingslager

Dormagen Ein strammes Programm haben die Handballer des TSV Bayer Dormagen vor sich, die am Mittwochnachmittag zum fünftägigen Trainingslager in die Sportschule Saarbrücken aufgebrochen sind. Neun Einheiten hat Trainer Dusko Bilanovic den Spielern des Handball-Zweitligisten bis Sonntag auf den Zettel geschrieben, dazu am Freitagabend ein Testspiel gegen den Süd-Drittligisten TuS Dansenberg, dem sich möglicherweise noch ein weiteres Testspiel anschließt.

Allerdings muss Bilanovic dabei auf fünf Spieler verzichten. Eloy Morante Maldonado weilt noch mit der Junioren-Nationalmannschaft des Deutschen Handball-Bundes bei der U21-Weltmeisterschaft in Portugal, die für die Deutschen nach der 36:37-Niederlage nach Verlängerung (nach regulärer Spielzeit stand es 30:30) im Achtelfinale und dem anschließenden Platzierungsspiel gegen Spanien bereits beendet ist. Während Morante Maldonado erneut wegen seiner im Training erlittenen Ellbogenverletzung geschont wurde, war Lukas Stutzke mit sechs Treffern zweitbester Torschütze im Aufgebot von Bundestrainer Martin Heuberger.